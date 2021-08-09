بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى .. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء...

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين التونسيين .

ومن جانبه أعرب الجانب التونسى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكداً أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسي.

يأتى ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.