رئيس الهيئة الهندسية: 96.2% نسبة تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولى الهيئة الهندسية.

وفى البداية، أكد مدبولى، أن الاجتماع يهدف إلى المتابعة الدقيقة لموقف المشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، لدفع العمل بهذه المشروعات، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء إيهاب الفار، عرضا أشار خلاله إلى أن نسبة تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت إلى 96.2%، كما شرح الموقف التنفيذى لمختلف شبكات المرافق بالحى الحكومى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بأعمال شبكات الكهرباء والإنارة، تم مد إطلاق التيار الكهربائى الدائم لجميع الموزعات بالحى الحكومى، كما تم إطلاق التيار لجميع المبانى الحكومية ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية.

كما تحدث رئيس الهيئة الهندسية، عن شبكة الاتصالات الخارجية، مشيرًا إلى الانتهاء من الأعمال المدنية ومد الـ Micro-duct بجميع المسارات لكل من القطاعين الشمالى والجنوبى، كما تم الانتهاء من تركيب الكبائن بمنطقة الوزارات، لافتًا كذلك إلى أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ شبكة الصرف الصحى والأمطار، فتم الانتهاء من الشبكات الرئيسية والربط على المبانى، وجار تنفيذ فرعيات وبلاعات الأمطار بنسبة 98%، كما تم تطهير المطابق بنسبة 98% وجار أعمال التشطيبات الداخلية لها بنسبة 94%، كما أنه جار استكمال أعمال التطهير وتوريد الأغطية.

وحول موقف تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى، فأشار اللواء إيهاب الفار، إلى الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية بنسبة 100%، كما تم تنفيذ جميع الفرعيات المغذية للمباني، وجار تحديد المسارات الفرعية لمبانى مجالس: الوزراء والنواب والشيوخ، كما أنه جار أعمال خطوط الغاز الطبيعى بالطرق المحيطة.

كما تناول عرض رئيس الهيئة الهندسية، الموقف التنفيذى لنظام التغطية الداخلية لشبكات المحمول "GSM"، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ المسارات الإضافية، كما تم تنفيذ النموذج التجريبى بمبنى مجلس الوزراء، وجار مراجعته للاعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات، تمهيدا لتعميمه بباقى المبانى الحكومية.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، وما يتم من أعمال تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، متطرقا فى الوقت نفسه لموقف مصادر المياه المغذية للعاصمة الإدارية، حيث يتم حاليا تغذيتها من محطة العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة بتصرفات 225 ألف م3 / يوم، مشيرا إلى أنه جار العمل على استكمال باقى خطوط المياه المغذية للعاصمة الإدارية.

كما أشار وزير الإسكان، إلى أنه فيما يتعلق بمصادر الرى بالعاصمة الإدارية، فإنه جار العمل فى تنفيذ خط الرى برافع محطة المعالجة ليعمل بجانب خطوط الرى الرئيسية، مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة المعالجة فى رى المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية.