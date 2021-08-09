وزير التعليم: ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات نتيجة الثانوية العامة غير صحيح

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "تأكيد مرة أخرى: تعلن نتيجة الثانوية العامة فى الفترة من 15-18 أغسطس، وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد".

واختتم قائلا: "ما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات والزج بالثانوية العامة فى كل خبر".