أحمد مهنى يشيد بإطلاق الرئيس أسماء أبطال الأولمبياد على المحاور والكبارى

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع كفاءة أكثر من 4.000 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وإطلاق اسم البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه وزملائها على عدد من المحاور والكبارى، مؤكدًا أن هذه الخطوة جيدة وداعمه للشباب المصريين خلال الفترة المقبلة.





وأشار مهنى، خلال بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى الذى يعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمامه بالشباب وبالرياضة، منذ أن تولى حكم البلاد، حيث آمن بدورهم الفاعل باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذى ينتظر دوره فى قيادة الأمة، لافتَا إلى أن اهتمامه المستمر بالرياضة يعد كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال. وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتى تساهم فى تشجيع الشباب والنشء على المشاركة فى العمل الجماعى والتطوعى، فضلاً عن تنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

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