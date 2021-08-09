غدا.. رئيس الأسقفية يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى فعاليات المؤتمر ما يقرب من 20 مطرانا وزوجاتهم يمثلون دول "مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى"، على أن يُختتم المؤتمر فى الثامن عشر من أغسطس الجارى، وتعقد الجلسات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام فى تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية، وعلاقة الكنيسة بالدول التى تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة فى بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلى وغيرها.

من جانبه قال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن المؤتمر يستضيف عدد غير قليل من أساقفة إفريقيا، لا سيما دول حوض النيل ويعضد العلاقات المصرية الإفريقية ويبنى جسورًا من الثقة والتفاهم المشترك على أرضية المحبة والإخوة والشراكة، مؤكدًا إن الجلسات تعتبر تدريب وتبادل خبرات بين المشاركين.

رئيس الأساقفة، أوضح فى بيان رسمى، أن برنامج المؤتمر يتضمن زيارات للكثير من المعالم السياحية المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية، بهدف إظهار الوجه الحضارى لمصر كحاضنة للحضارات والتنوع الدينى، مشيرًا إلى أن الافتتاح يبدأ بحفل عشاء فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ثم تبدأ جلسات المؤتمر يوميًا بصلوات القداس الإلهى.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذى يرأسه الدكتور سامى فوزى، يتضمن عشرة دول إفريقية هى "مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا"، ويعتبر الإقليم رقم 41 من أقاليم الكنيسة الأنجليكانية فى العالم.