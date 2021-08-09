مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى تونس بتوجيهات من الرئيس السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبه، أعرب الجانب التونسى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسى.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.