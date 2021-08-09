وزيرا الصحة والتعليم يبحثان سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس

وزيرة الصحة: الوجبة المدرسية تمثل أكثر من 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومية

وزيرة الصحة: توفير أنماط مختلفة من الوجبات المدرسية وفقًا للمحدادات الصحية للطلاب للوقاية من أمراض سوء التغذية

وزيرة الصحة: إطلاق حملات للاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين بالمدارس وتقديم العلاج لهم.. وتؤكد: نستهدف جعل المنظومة التعليمية قوامها الحياة الصحية السليمة للطالب والمعلم

وزيرة الصحة: تكثيف حملات التوعية الصحية لتعريف الأسر المصرية بعناصر الوجبات الغذائية السليمة

وزير التربية والتعليم: برنامج التغذية المدرسية سيغطي جميع الطلاب بدءًا من مرحلة رياض الأطفال.. ويؤكد: هدفنا الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها على توفير لقاحات فيروس كورونا للمشرفين على امتحانات الثانوية العامة

رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز": نمتلك رؤية استراتيجية قوية لإنتاج الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وفقًا للمواصفات المحددة

رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" يشيد بربط تغذية طلاب المدارس بالخريطة الصحية لمصر لأول مرة

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" اجتماعًا، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة.

وتناول الاجتماع مناقشة المحاور الرئيسية لتحسين التغدية الصحية لطلاب المدارس للعلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، من خلال إتاحة الوجبات الغذائية للطلاب والتي تمثل أكثر من 25% من احتياجاتهم اليومية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقًا للمحدادات الصحية للطلاب، بناءً على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنميا والسمنا والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار "100 مليون صحة"، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في العمل بمنهجية للوصول إلى جميع الفئات وتوجيه الوجبات المفيدة لهم وفقًا لنظام علمي وصحي وطبي.

وأشارت الوزيرة إلى تولي المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة تحديد عناصر الوجبات المدرسية التي ستنتجها شركة "سايلو فودز" أحد الأذرع القوية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا للمحدادات الصحية لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس.

وأكدت الوزيرة أهمية رفع الوعي لدى أولياء الأمور لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية للأبناء أثناء اليوم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لهم، لغرس أسس نمط الغذاء اليومي الصحي لدى الأسر.

كما أوصت الوزيرة خلال الاجتماع بضرورة إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس، وكذلك توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس والأماكن العامة لتوفير أغذية صحية وسليمة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة "سايلو فودز" والتي ستقود قاطرة ثقافة التغذية الصحية السليمة بمصر، فضلاً عن التعاون مع الوزارات المعنية لتحسين جودة المنتجات الغذائية للأسر المصرية لتأسيس نظام صحي سليم لأفراد المجتمع.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس ضمن مبادرات الصحة العامة، وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة لحالتهم الصحية، مما يساهم في جعل المنظومة التعليمية قوامها الحياة الصحية السليمة للطالب والمعلم.

كما ناقشت الوزيرة سبل التعاون بين وزارة الصحة وشركة "سايلو فودز" في توفير الوجبات الغذائية اللازمة للأطفال الذين يعانون من مختلف الأمراض الوراثية، وإتاحتها من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية.

وهنأت وزيرة الصحة والسكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على نجاح عقد امتحانات الثانوية العامة، مشيدة بجهوده في النهوض بقطاع التعليم وفق الأساليب التكنولوجية الحديثة، كما وجهت الشكر له لتعاونه المثمر في إتاحة بنك المعرفة المصري لإنشاء منصة التعليم الإلكتروني بالزمالة المصرية، فضلاً عن تخصيص 70% من محتوى بنك المعرفة في المجال الطبي، كما أكدت أنه جار تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية (معلمين، إداريين، عمال) بلقاح فيروس كورونا قبل بد العام الدراسي الجديد لحماية جميع أفراد العملية التعليمية من خطر الإصابة بالفيروس.

من جانبه أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن برنامج التغذية المدرسية يغطي جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجاً والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من 24 مليون طالب.

وأكد شوقى حرص الوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة أبنائها طلاب المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف إجراءات الرقابة والإشراف، وتطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية، وتكليف الوزارات المعنية فيما بينها؛ لتقديم وجبات مدرسية تتسم بالأمن والسلامة، والتنوع، وتوافر الشروط الصحية، والاحتياجات الغذائية فيها مع التأكيد على الجودة، وتنفيذًا خطة التغذية المدرسية للعام الدراسى الجديد، وفقًا لمعايير التغذية العالمية، وكذلك المعايير التربوية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعمل على استغلال القنوات التعليمية (مدرستنا 1) ، مدرستنا 2) في تكثيف التوعية عن الأكل الصحى المفيد، والوجبات الصحية المناسبة للفئة العمرية المناسبة طبقا لقاعدة بيانات "100 مليون صحة"، كما أكد أهمية التعاون مع وزارة الصحة في إعداد وحدات داخل المنهج الدراسى للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، واحتياجات الجسم من بروتينات وفيتامينات ودهون، كما اضاف الدكتور طارق شوفى بضرورة استغلال الاسطح ، والاسوار داخل المدارس ،وان نموذج الفصول الذكية يصمم بشكل يناسب منافذ بيع الوجبات المدرسية الصحية بشكل وتصمصم يشد الطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجهودها في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، وجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما وجه الشكر للوزيرة لحرصها على توفير لقاحات فيروس كورونا للمشرفين على امتحانات الثانوية العامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء.

ومن جهته أكد اللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، أن الشركة تمتلك رؤية استراتيجية قوية لإنتاج الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وفقًا للمواصفات المطلوبة وبما لا يؤثر على السوق المحلي، مشيدًا بربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر لأول مرة لبناء منظومة غذائية صحية لأفراد المجتمع.