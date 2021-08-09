وزير العدل يمنح محافظ القاهرة درع نادى قضاة مصر

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد افتتح أعمال التطوير، بحضور المستشار عبد الله عمر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد نادى قضاة مصر أحد المبانى ذات التراث المعمارى المميز بالقاهرة ويتقاطع أمام مدخله شارع عبد الخالق ثروت مع شارع شامبليون، ويجاوره من الشرق دار القضاء العالى مقر محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، ومن الشمال مقر نقابة الصحفيين، ومن بعدها مقر نقابة المحامين ويبعد عن ميدان التحرير حوالى 700 متر.

وشهد النادى مؤخرًا أعمال ترميم ورفع كفاءة تحت اشراف جهاز التنسيق الحضارى، والأرض المقام عليها النادى مهداة من الحكومة فى عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها فى تكاليف البناء، وقد تم البناء فى عام 1949 بطراز فريد.

وفى العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع فى مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة، وحددوا هدفه بأنه ”لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط ” وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد 4 سنوات عندما صدر فى العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفى عام 1950 انتقل النادى إلى مقره الحالى.