الإمام الأكبر : مستعدون لإنشاء معاهد أزهرية لنشر منهجنا الوسطى فى السنغال

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير إيلى سى بيى، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، قبل مغادرته بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده فى مصر وذهابه إلى مهمة دبلوماسية جديدة.





وصرح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر أبوابه دائمًا مفتوحة لطلاب السنغال الذين يمثلون بلادهم خير تمثيل، ولدينا نحو 350 وافدًا من السنغال بالأزهر، و41 مبعوثًا أزهريًّا فى السنغال، ومستعدون دائمًا لزيادة عدد المنح الدراسية فى الكليات العلمية والعملية فى مختلف التخصصات بما يخدم دولة السنغال ويلبى احتياجات شعبها من المتخصصين، ونكثف جهودنا لينتعش الأزهر فى إفريقيا.

من جانبه، تقدم سفير السنغال بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما يقدمه من جهود فى سبيل الدعوة الإسلامية ونشر سماحة الإسلام، وخدمة طلاب العلم من السنغال وكل الطلاب الوافدين، مؤكدًا حرص السنغال رئاسة وحكومة وشعبًا على الاستفادة الأكبر من خبرات وجهود الأزهر، وأن هذه المؤسسة العريقة تحتل مكانًا خاصًّا ومكانة عالية لدى أبناء الشعب السنغالى.

وناقش شيخ الأزهر وسفير السنغال إنشاء معاهد أزهرية بالسنغال واستعداد الأزهر لإمداد هذه المعاهد بالمعلمين والمبعوثين بما يحقق الأمن والاستقرار الفكرى فى السنغال ويؤثر بدوره على مختلف المجالات، ونشر المنهج الأزهرى الوسطى، وأن هذه الجهود ستجعل المجتمع السنغالى محصنًا من أى أفكار متطرفة، وكذلك الاهتمام بتخريج كوادر متميزة علميًّا وعمليًّا.