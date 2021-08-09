جدة - نرمين السيد - قال سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة فرانك هارتمان، إن مصر وألمانيا تجمعهما شراكة مفعمة بالثقة تمتد لعقود فى شتى الميادين، بدءا من المجال السياسى ومرورا بالمجال الاقتصادى والثقافى ووصولا إلى مجال التعاون التنموى، معربا عن تطلعه وللمساهمة فى صياغة وتشكيل هذه العلاقات الوثيقة.





وأضاف هارتمان -فى بيان للسفارة الألمانية اليوم الاثنين- "إن مصر بلد له تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين ويتمتع بثراء ثقافى عظيم.. وإنه لمن دواعى سرورى أن أمثل ألمانيا على مدى السنوات القادمة كسفير فى هذه الرقعة الفريدة من العالم". وسلم السفير فرانك هارتمان، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، إلى السفير نبيل حبشى، مساعد وزير الخارجية لقطاع المراسم. وكان آخر منصب شغله السفير هارتمان هو مفوض شؤون إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية ببرلين. ويخلف فرانك هارتمان السفير سيريل نون، الذى شغل منصب سفير ألمانيا بالقاهرة خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى 2 أغسطس 2021، ثم انتقل للعمل سفيرا لألمانيا فى هولندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير ألمانيا الجديد بمصر: القاهرة وبرلين تجمعهما شراكة مفعمة بالثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.