فيديو.. وصول 3 طائرات نقل عسكرى محملة بمساعدات مصرية إلى تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع فيسبوك "تجدد رئاسة الجمهورية شكرها الجزيل لمصر الشقيقة، قيادة وشعبا، على ما تقدمه من دعم تضامنى متواصل تجسيدا لما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوية متينة".

وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "تم تسلم هذه المعدات والأكسجين بحضور عثمان الجرندى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلى مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومى، والفريق طبيب مصطفى الفرجانى، مدير عام الصحة العسكرية، وسعادة السيد إيهاب فهمى، سفير جمهورية مصر العربية بتونس".

وكانت ثلاث طائرات نقل عسكرية، قد أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار تونس الدولى، محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين التونسيين.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.