النشرة المرورية.. زحام بكورنيش ماسبيرو وصلاح سالم وسيولة بشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور فيكتور أمانويل، وفى محور قناة السويس حتى منطقة محرم بك.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة بورسعيد شهدت بعض الأحجام فى تقاطع محور الأبوجى مع شارع محمد على، وفى محافظة الغربية بمحور ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة.

وأوضح صابر أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تمامًا، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط عند محور 23 يوليو للمتجه إلى يسرى راغب وكوبرى الهلالى، مشيرا إلى أن الطرق السريعة والصحراوية فى جميع محافظات الجمهورية تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال أعلى الأوتوستراد للقادم من مناطق كارفور ومتجه إلى مناطق المنيب والمعادى، ناصحا بسلوك نزلة كارفور والدخول من المعراج والخروج إلى الأوتوستراد مرة أخرى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من جامعة القاهرة ومتجه لفيصل والهرم عن طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى السودان ومراد.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، بسبب وجود بعض الأعطال نتيجة ارتفاع درحات الحرارة، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونصح صابر بتجنب منطقة الأزهر وسلوك نفق الأزهر، كما نصح بالابتعاد عن كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، وسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم من عند بانوراما حرب أكتوبر حتى منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ نتيجة خروج الموظفين، ناصحا بسلوك محور النصر، مشيرا إلى وجود أحجام فى كورنيش النيل من عند منطقة ماسبيرو للمتجه إلى مناطق جاردن سيتى.