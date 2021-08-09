بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى تونس

جدة - نرمين السيد - أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار تونس الدولى، محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين التونسيين .





ومن جانبه أعرب الجانب التونسى، عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسى. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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