/644650/شباب-النواب-تكريم-الرئيس-واطلاق-أسماء-أبطال-الأولمبياد-علي-المحاور-اغلي-من-ملايين-الدولارات-لاغراء-الرياضيين بالتجنيس

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لحنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إطلاق اسماء الفائزين علي المحاور ، رساله واضحه علي أن تقدير مصر لابطالها اغلي واثمن من ملايين الدولارات التي قد تحاول بعض الدول اغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم .

تكريم الرئيس واطلاق أسماء أبطال الأولمبياد علي المحاور

واوضح ان مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في برنامج التاسعة تأتي تاكيدا لدعم القياده السياسيه للرياضه المصريه وللرياضيين المصريين ورساله لكل رياضي ان مصر تقدم لابنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول الي مكانه متميزه تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

تهنئة الرئيس السيسي للاعبه فريال ودعمها

واكد رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب ، أن تهنئته الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للاعبه فريال ودعمها يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أول يوم له في تولي مسئولية البلاد، بالإعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسي في تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالي وبناء مصر الحديثة".

واضاف رئيس لجنة الشباب ، أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.