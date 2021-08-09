المنوفية تعلن جدول منافسات دوري مستقبل وطن بمدينة السادات «صور»

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أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز السادات عن جدول منافسات دوري مستقبل وطن والتي ينطلق في المركز يوم الأربعاء المقبل بعد الإنتهاء من كافة التحضيرات والإستعدادت لإنطلاق الدوري بمشاركة العديد من الفرق واللاعبين، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

جدول منافسات مدينة السادات بمحافظة المنوفية

وتبدأ الأربعاء القادم أولى مباريات دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمدينة السادات تحت رعاية النائب سامر التلاوي أمين المحافظة وبإشراف محمود كتوبه أمين الحزب بالسادات.

منافسات دوري مستقبل وطن في السادات

وتم الانتهاء من تشكيل الفرق بأمانة السادات وستقام المباريات على أرض ملعب نادي السلام الرياضي بمركز السادات وتنتهي يوم الجمعه القادم.

وتشارك في البطولة فرق كل من كفر داود والخطاطبه البلد والخطاطبه المحطه وابونشابه والاخماس والطرانه ومدينة السادات.

وشارك في الاعداد لهذا الحدث أمانة الشباب وأمانة العمل الجماهيري وأمانة التنظيم وأمانة الإعلام وأمانة المرأه مع دعم كامل من السيد النائب احمد أبوزيد وسيكون ذلك الحدث الشبابي الأكبر في مدينة السادات.

ملخص مباريات الدور التمهيدي لدوري مستقبل وطن

المبارة الأولى بدأت بين فريقي منشأه السادات وكفر حجازي وانتهت بفوز منشأة السادات 2/1.

والمباراة الثانية بين فريقي زاوية الناعورة وجزيرة الحجر وانتهت بفوز جزيرة الحجر بركلات الترجيح.

وصعدت جزيرة الحجر ومنشأة السادات المباراة النهائية والتي انتهت بفوز منشأة السادات أيضا بركلات الترجيح وأدار اللقاءات الحكم كابتن صالح عبد العاطي.

إنطلاق منافسات تلا بدوري مستقبل وطن

على جانب أخر دورى مستقبل وطن بمركز تلا بمبارة حماسية بين فريقي طنوب وكوم مازن على ملعب كفر ربيع وذلك في افتتاح تصفيات دوري مستقبل وطن؛ مرحلة الوحدات الحزبية بمركز تلا.

وأنتهت المبارة لصالح فريق طنوب الذي فاز 3 / 1، وشهد اللقاء الثاني مباراة اكثر سخونة بين فريق طنوب وفريق كفر ربيع وانتهت المباراة 2/4 لصالح فريق كفر ربيع.

كما التقى فريقي بمم وكفر السادات على ملعب بمم وذلك استكمالاً للتصفيات وانتهت المباراة 4/0 لصالح فريق بمم.

تم بعد ذالك لقاء بين فريقي كفر العلوي وبمم بملعب بمم وانتهت المباراة بنتيجة 1/5 لصالح فريق بمم.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ،تحت رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورعاية النائب الأول لرئيس الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب.