نقابة الموسيقين تتراجع عن منع بلقيس من الغناء في مصر..تفاصيل

/644646/نقابة-الموسيقين-تتراجع-عن-منع-بلقيس-من-الغناء-في-مصرتفاصيل

تراجعت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر عن قرارها التي أصدرته منذ ساعات بشأن حظر التعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس ومنعها من إحياء أية حفلات داخل مصر.

دوت الخليج يرصد انتهاء أزمة بلقيس مع النقابة

ووصل كلا الطرفان بلقيس والنقابة لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث بالأمس بعدما أحيت بلقيس فتحي حفلا غنائيا بدون الحصول على تصريح، مما دفع النقابة لوقف التعامل معها في مصر.

وكان قال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة بإنه سوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والفنادق بحظر التعاون معها وعدم منحها أية تصاريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلاً، إلا حين سدادها مستحقات النقابة المالية التي لم تقم بتسديدها، كما أصدرت النقابة بمنع التعامل مع متعهد الحفلات الذى تعاون معها في هذا الحفل.

نص بيان وقف بلقيس

جاء نص بيان وقف بلقيس كالآتي "قررت نقابة الموسيقيين وقف التعامل نهائيا مع المطرب اليمنية بلقيس وعدم إصدار أي تصاريح لها مستقبلاً عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام يوم 8 أغسطس في نادي الجلاء للقوات المسلحة على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها".

بلقيس تحيي حفلها بدار الأوبر

والجدير بالذكر أنه تستعد المطربة بلقيس لإحياء حفل يوم 12 أغسطس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة المايسترو أحمد طه، وسوف تقدم لجمهورها العديد من أغانيها، بلهجات مختلفة، سواء بالمغربية، أو العراقية، أو اللبنانية.

وسبق وأن شاركت بلقيس فى دار الأوبرا المصرية قبل ذلك مرتين وتعتبر حفلة يوم الخميس المقبل هي ثالث مشاركة لها بدار الأوبر المصرية ومن المقرر أن تستقر في مصر بعد الحفل حتي صدور أحدث كليب غنائي لها وهو أغنية "دبلوماسي".

أخر أعمال المطربة بلقيس

وكان قد طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.