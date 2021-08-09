ملخص الدور التمهيدي لـ دوري مستقبل وطن في محافظة المنوفية «صور»

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انطلقت منافسات دوري مستقبل وطن بمركز الشهداء وباقي مراكز المحافظة ضمن دوري مستقبل وطن بالمنوفية والذي يقام تحت رعاية النائب سامرالتلاوي أمين الحزب ، ويرصد دوت الخليج تفاصيل وكل ماتريد معرفته عن الدور التمهيدي لـ دوري مستقبل وطن في المنوفية.

ملخص مباريات الدور التمهيدي لدوري مستقبل وطن

المبارة الأولى بدأت بين فريقي منشأه السادات وكفر حجازي وانتهت بفوز منشأة السادات 2/1.

والمباراة الثانية بين فريقي زاوية الناعورة وجزيرة الحجر وانتهت بفوز جزيرة الحجر بركلات الترجيح.

وصعدت جزيرة الحجر ومنشأة السادات المباراة النهائية والتي انتهت بفوز منشأة السادات أيضا بركلات الترجيح وأدار اللقاءات الحكم كابتن صالح عبد العاطي.

إنطلاق منافسات تلا بدوري مستقبل وطن

على جانب أخر دورى مستقبل وطن بمركز تلا بمبارة حماسية بين فريقي طنوب وكوم مازن على ملعب كفر ربيع وذلك في افتتاح تصفيات دوري مستقبل وطن؛ مرحلة الوحدات الحزبية بمركز تلا.

وأنتهت المبارة لصالح فريق طنوب الذي فاز 3 / 1، وشهد اللقاء الثاني مباراة اكثر سخونة بين فريق طنوب وفريق كفر ربيع وانتهت المباراة 2/4 لصالح فريق كفر ربيع.

كما التقى فريقي بمم وكفر السادات على ملعب بمم وذلك استكمالاً للتصفيات وانتهت المباراة 4/0 لصالح فريق بمم.

تم بعد ذالك لقاء بين فريقي كفر العلوي وبمم بملعب بمم وانتهت المباراة بنتيجة 1/5 لصالح فريق بمم.

قرعة دوري مستقبل وطن بالمنوفية

تحت رعايه النائب سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية وإشراف المهندس حسام ابراهيم عمر بدأت اليوم السبت فعاليات دوري مستقبل وطن للعام الثالث على التوالى بإجراء قرعه علنيه للفرق المشاركة وسط إتباع الإجراءات الإحترازية للمشاركين بالقرعه التى شهدت إقبالاً كبيراً من فرق القرى المشاركه والتى تعدت 48 فريقاَ مشاركا بالبطولة.

تمت تصفية الفرق المشاركة الي٣٢ فريقا بالمرحلة الثانية علي أن تبدأ اولي المباريات اليوم وبحضور مميز لهيئة مكتب حزب مستقبل وطن الباجور ورموز العمل الرياضي بالباجور.

وأثنى الحضور على دورى مستقبل وطن والذى جاء بعد فترة غياب مثل هذه الانشطة الرياضيه وتمنوا النجاح للحزب بتنظيم هذا الدورى. جدير بالذكر أن جوائز دوري مستقبل وطن بمرحلة المراكز هي عشرة الاف جنيها للمركز الاول و ثمانية الاف للمركز الثاني و خمسة الاف للمركز الثالث بالاضافة لكؤوس البطولة.

انطلاق منافسات دوري مستقبل وطن في المنوفية

تتوالي لقاءات فرق منوف في دوري مستقبل وطن تحت رعاية النائب سامرالتلاوي أمين المحافظة وتحت إشراف أحمد قاسم أمين مدينة ومركز منوف والكابتن مصطفى الشعار أمين الشباب وبمتابعة أعضاء هيئة مكتب أمانة منوف انطلقت مباريات دوري مستقبل وطن الموسم الثالث على ملعب (غمرين) في ظل حضور جماهيري كبير من عشاق الساحرة المستديرة بمشاركة تحكيمية من الكابتن ممدوح الصعيدي والكابتن الشحات الجرئ.

وشهدت الوحدة المحلية بكفر السكرية إقامة ثلاث مباريات بين الرباعي كفر السكرية وسماليج وكفر جنزور وكفر سماليج، كما أقيم في نفس التوقيت ثلاث مواجهات قوية في الوحدة الحزبية بصفط والتي تضم الرباعي صفط وجدام وشبرابتوش ومين الكرام .

وأسفرت لقاءات الوحدة الحزبية بكفر السكرية عن فوز كفر جنزور على سماليج ٠/٢ كما تغلب كفر السكرية على كفر سماليج ٠/٣.

كما حسمت ركلات الترجيح صعود كفر السكرية على حساب كفر جنزور بنتيجة ٠/٣ عقب التعادل الإيجابي بينهما في الوقت الأصلي ٣/٣.

وشارك فى الطاقم التحكيمي المباريات الثلاثي عبد العظيم نصر الدين و مسعد ابو المعاطي واسلام شمس .

ولم تخل مباريات الوحدة الحزبية من الإثارة والقوة والحضور الجماهيري حيث شهدت المواجهات فوز ميت الكرام على شبرابتوش ٠/١ وتفوق صفط على نظيرة جدام ٢/٣ .

وشهدت المباراة النهائية صعود ميت الكرام عقب تحقيقه لفوز مستحق وكبير على حساب نظيرة فريق صفط بنتيجة ٠/٤، وتولى إدارة المباريات الحكم سيد عبد الغفار .