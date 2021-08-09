دوت الخليج ينشر حيثيات الحكم المشدد على طبيب الأسنان المتحرش بالدقي

/644642/تحيا-مصر-ينشر-حيثيات-الحكم-المشدد-على-طبيب-الأسنان-المتحرش-بالدقي

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى محمد وأمانة سر أحمد محمد الهادي.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل حيثيات حكم السجن المشدد 16 عامًا لطبيب الأسنان

وقالت المحكمة في حيثياتها: إنها اطمأنت لأقوال الشاهد الأول الفنان "عباس أبو الحسن عباس محمد"، 57 عاما، مقيم في 3 شارع عرفات مدينة الأوقاف الدقي بالجيزة، ويعمل مؤلفا سينمائيا حرا، والذي قال إنه جمعه لقاءين بالمتهم المعروف لديه بحكم عضويتهما في نادي الجزيرة، حاول فيها الطبيب المتحرش خلالهما مراودته عن نفسه، وأنه في غضون شهر يونيو 2020، جمعته المصادفة بالمتهم حال استقلاله المصعد هابطا من أحد العقارات، فبادره حال رؤيته بإظهار رغباته الفاجرة نحوه ومد يده فجأة، ليمسك بالعضو الذكري له، فدفعه وغادر المصعد، لكن بشاعة الواقعة لم تفارق عقله، وأن الشاهد وجد أن الحل الأمثل لإيقاف تمادي المتهم في فجوره، وإنقاذ الرجال من براثنه، هو فضحه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فكشف الواقعة عبر منشور على صفحته الشخصية.

وأتضح للمحكمة أن الشاهد عقب ذلك جائته العديد من الرسائل التي تؤكد انحراف المتهم وشذوذه الجنسي واتيانه افعال مخلة وكانت من بينها رسائل الشاهد الثاني الذي أخبره بهتك المتهم عرضه بالقوة، وأمده بمقاطع مصورة تؤكد شذوذ الطبيب.

الشاهد الثانى

كما اطمأنت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، 28 عاما، طبيب أسنان، الذي قال أنه عمل مساعدًا للمتهم عقب تخرجه من كلية طب الأسنان، بالعيادة المملوكة للمتهم بمنطقة الشيخ زايد عام 2018، أنه حال تواجده بغرفة الأطباء بالعيادة، دخل إليه المتهم وأمره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل، ولما انصاع لأوامره وبدأ في تغيير لباسه، أبدى الأخير إعجابه بجسده، ثم أمسك بعضوه الذكري، فهاجمه وغادر الغرفة.

وأضاف أن المتهم هتك عرض المجني عليه "أحمد سامي محمد متولى" بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وأمسك عضوه الذكري رغما عنه، وكما أقدم المتهم أيضًا على هتك عرض المجني عليه، "عبد الرحمن زكي سيد أحمد" بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه محقن مسكن بالعضل، بمؤخرته عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام، من جعله يخسر سرواله، ولامس جسده.

فيديو إباحي

وفرغت المحكمة فيديو اباحي قدمه إحدى ضحايا الطبيب يوضح فيه أن المتهم استغله 9 أعوام ، بهذا الفيديو وابتزه به بتسليمه لأسرته إذا لم يستجب له موضحًا أن اللقاء الأول بينه وبين الطبيب، جاء عندما كان مندوبا لإحدي الشركات، وقام الطبيب بالتحرش به داخل العيادة ليدفعه بقوة ويهرب من العيادة، ليتفأجا بأن الطبيب قام بتقديم بلاغ ضده في الشركة، متهمه بالسرقة، على حد قوله.

لاعب كرة

وأكد الضحية أنه كان لاعب كرة قدم في إحدي الفرق المصرية بالدرجة الثالثة، الأمر الذي كان سببا في محاولة استغلال الطبيب له: «الطبيب وعدني إنه هيخليني ألعب في أكبر الفرق المصرية بس بشرط إن العلاقة بينا تستمر، وكنت رافض الأمر تماما»، مؤكدا خلال التحقيقات أنه لن يتازل عن القضية إلا بعد أن يري الطبيب داخل حبسه، لأنه قام باستغلاله وتدمير حياته الشخصية خلال السنوات الماضية.

وجاء منطوق الحكم بإنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و318 فقرة أ جنائية ومواد الإحالة عاقبت المحكمة باسم سمير ناشد فهمي بالسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام الأول، والسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام الثاني، والسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهام الثالث ، والسجن المشدد 7 سنوات عن الاتهام الرابع.

وأضافت الحيثيات أن العقوبات تعددت في القضية واختلفت أزمنة حدوثها وهو ما يستوجب العقاب على كل منها على حدة، مشيرة إلى أنها طرحت الدعوى على بساط البحث وقرأت أوراق القضية بعناية، وما فيها من شهادات من المجني عليهم خلال تحقيقات النيابة العامة، على الرغم من إنكار المتهم ما نسب إليه خلال محاكمته، الذي لم تلتفت له المحكمة بحسب أن ذلك وسيلته الوحيدة للدفاع ولدرأ العقاب عن نفسه.

وجا الحكم بالسجن المشدد 9 سنوات عن 3 وقائع هتك عرض للرجال، بواقع 3 سنوات مشدد لكل واقعة على حدة، بينما عاقبته الجنايات بالسجن 7 سنوات في الشق المتعلق بهتك عرض المجني عليه «الرابع»، وهو الطبيب الذي كان يعمل «تحت سلطته» في عيادته، وأوجب القانون فيها تشديد العقوبة على المتهم حال ارتكاب جريمة بحق من يعمل تحت سلطته، مؤكدة أن المحكوم عليه باسم سمير، هتك عرض الطبيب المجني عليه، الذي كان يعمل لديه عدة مرات، واعدًا إياه بإغراءات مختلفة، وهو ما دعاه لإتيان الفعل وتكراره.

كان تقدم الفنان عباس أبوالحسن، والفنان تميم يونس في الأول من سبتمبر 2020، ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب بعدما نشر الفنان تميم يونس عبر "الأستوري" الخاص بحسابه على "إنستجرام"، منشورا يتهم من خلاله أحد أطباء الأسنان بالتحرش به قبل عدة سنوات، وفي 26 يناير 2021 ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ليتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وتحرير محضر، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية.