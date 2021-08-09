ميسي يكلف برشلونة 137 مليون يورو..تفاصيل

أدى رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عن فريق برشلونة، إلى خساراة الفريق الكتالوني مبلغ قدره 137 مليون يورو من العلامة التجارية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تسبب رحيل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة، في خسارة الأخير 137 مليون يورو من قيمة العلامة التجارية، وذلك وفقا لشركة براند فاينانس للاستشارات.

وهذا يعني انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 11% عن القيمة الحالية.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

عبر ميسي عن حزنه بالرحيل عن فريق برشلونة قائلا: ” أتت لحظة الوداع، سنوات طويلة من حياتي قضيتها هنا، وبعد اكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا”.

واختتم:” أتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.

رسالة بيكية لميسي

وودع جيرارد بيكية زميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا، وبعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".