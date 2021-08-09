محمود العسيلي يطرح أحدث أغنياته «قلقان»

طرح الفنان المصري محمود العسيلي منذ قليل أحدث أغنياته الجديدة بعنوان «قلقان» الذي يتعاون فيها مع المطرب علي فتح الله، وذلك عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «قلقان» لمحمود العسيلي

أغنية «قلقان» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: “" قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.

محمود العسيلي يتألق بأغنية على خدك

واستطاع محمود العسيلي تحقيق نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «على خدك»، حيث بلغت عدد مشاهداتها نصف مليون في أقل من 48 ساعة، لاق فيديو كليب «على خدك» إعجاب الجمهور وتصدر محركات البحث منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهو من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله و إخراج رونا العريان.

وتقول كلمات الأغنية: "حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين.. ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش.. وعلى خدك ادي بوسة على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك.. وكفاية اللي احنا ضيعناه".

الجدير بالذكر، أنه كانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

كما طرح محمود العسيلي مؤخرًا أغنية «حب غلط»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.