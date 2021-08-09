/644639/زايد---3-استمرار-فعاليات-التدريب-المشترك-الجوي-المصري-الإماراتي-بالإمارات

بحضور عدد من قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية إستمرار فعاليات التدريب المشترك ‏الجوى المصرى الإماراتى (زايد - 3) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية فعاليات التدريب المشترك ‏الجوى المصرى الإماراتى

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك ‏‏(زايد - 3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام .‏ ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية ‏المصرية والإمارتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم ‏الجوية لكلا الجانبين .‏

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوى ‏الإماراتى وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية ‏بدولة الإمارات والتى تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة ‏للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال ‏المعاونة الجوية للتشكيلات البرية .‏

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ ‏وإحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من ‏إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك فى مختلف الظروف .‏ يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفاده ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة ‏العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف ‏المختلفة لدعم جهود الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة .‏