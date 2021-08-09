/644638/محافظة-القلوبية-تنهى-إستعدادتها-لإنطلاق-دوري-مستقبل-وطن

وأنهت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية برئاسة النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة ورئيس لجنة الشكاوي والإقتراحات بمجلس النواب، استعدادتها لإنطلاق الموسم الثالث من مسابقة دوري مستقبل وطن لكرة القدم المقرر أن تبدأ في العاشر من شهر أغسطس الجاري وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل دوري مستقبل وطن بالقليوبية

وعقدت أمانات التنظيم والعمل الجماهيري والشباب والإعلام بالمحافظة فضلًا عن كافة أمانات المراكز والأقسام بالمحافظة سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لخروج بطولة الدوري في موسمها الثالث بأفضل صورة ممكنة، وذلك تزامنًا مع إعلان فتح الباب أمام الشباب للاشتراك بالبطولة بالمجان دون أية رسوم وذلك بمقر أمانات الحزب سواء بالوحدات الحزبية أو المراكز والأقسام.

محافظة القلوبية تنهى إستعدادتها لإنطلاق دوري مستقبل وطن

وتضم بطولة دوري مستقبل وطن أربعة مستويات الأول سيكون مسؤولية تنفيذ الوحدات الحزبية وسيتم افتتاحه يوم 10 أغسطس والختام في 15 أغسطس، والمستوى الثاني يتولى تنفيذه أمانة المركز وسيتم الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والمستوى الثالث الذي ستتولى تنفيذه أمانة الحزب سيتم افتتاحه في 5 سبتمبر ويستمر حتى 20 سبتمبر، أما المستوى الرابع سيتولى تنفيذه الأمانة المركزية للحزب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

منافسات دوري مستقبل وطن بالمحافظات

وتم رصد جوائز بالجملة للفائزين ببطولة الدوري التي تستهدف مشاركة الشباب من سن من سن 18 حتي 35 سنة حيث يحصل الفرق الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية فضلًا عن جوائز مالية، وسيحصل الفريق الفائز بالمستوى الثاني على ميدالية وكأس مع جائزة مادية قيمتها 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميداليات، والثالث 5 آلاف جنيه وميداليات، أما المستوى الثالث فسيحصل الفريق الفائز على كأس البطولة وميداليات وجائزة مادية قدرها 25 ألف جنيه وصاحب المركز الثاني يحصل على ميداليات و20 ألف جنيه والثالث ميداليات و15 ألف جنيه، وفيما يتعلق بالمستوى الرابع (نهائي بطولة الدوري) فسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على ميداليات بجانب درع البطولة وجائزة مادية قدرها 500 ألف جنيه وصاحب المركز الثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية قيمتها 250 ألف جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.