/644637/فرج-عامر-متغلطش-في-أسيادك-يا-جبان-والمتابعين-ده-نسي-نفسه

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي” فيس بوك”:”طالما انك جبان وكداب ما تغلطش في اسيادك”.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة اليوم بين إنبي وسموحة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ29 بالدورى.

قائمة سموحة

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعبا لمباراة إنبي، اليوم الإثنين، وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح، خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا، خط الوسط: محمد ليله وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى ورفيق كابو، خط الهجوم: ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

واختتم سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، صباح أمس لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب.

احمد سامي

ويحاول أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى، خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 64 نقطة

2- الزمالك 64 نقطة

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة

4- بيراميدز 43 نقطة

5- الاتحاد السكندري 41 نقطة

6- سموحة 40 نقطة

7- إنبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 38 نقطة

9- الجونة 37 نقطة

10- مصر للمقاصة 37 نقطة

11- الإسماعيلي 36 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- أسوان 26 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة