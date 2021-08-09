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أعلنت أمانة أول طنطا بحزب مستقبل وطن بالغربية عن تفاصيل إطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة والمقرر إنطلاقه غدا على مستوى المحافظات ضمن الدور المجتمعي الرياضي للحزب وكذلك أخر الإستعدادت الخاصة بتنظيم المسابقة ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعقدت أمانة أول طنطا بحزب مستقبل وطن بالغربية اجتماعاً إستعدادا للمشاركة فى دورى مستقبل وطن لكرة القدم للموسم الثالث، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والنائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والنائب المحاسب محمد عريبي امين حزب مستقبل وطن بالغربية وبرئاسة الدكتور محمد نبيل الفحل أمين الحزب بأول طنطا.

شروط وقواعد دوري مستقبل وطن بـ أول طنطا

وفي ذات السياق وضع الدكتور محمد نبيل الفحل أمين الحزب بأول طنطا خطة تنظيميه موضحًا كافة تفاصيل المشاركة فى دوري مستقبل وطن لكرة القدم بالموسم الثالث مشيرًا إلى أن المباريات ستبدأ اعتبارًا من 10 أغسطس الجارى حتي 7 أكتوبر لعام 2021 لافتاً إلى أن الفريق البطل الفائز فى التصفيات النهائية سيحصل على جائزة ماليه نصف مليون جنيهاً و جوائز تذكارية و مادية للفرق الأخرى الفائزه.

وأوضح عادل الزمزمى الأمين المساعد بالحزب بأول طنطا إلى أن بطولة الدورى ستكون بنظام خروج المغلوب و يتكون الفريق من 5 لاعبين أساسيين و 3 احتياطي.

شروط وقواعد دوري مستقبل وطن بمركز «أول طنطا» في الغربية

وأكد كامل ناصف امين التنظيم بالحزب بأول طنطا على أهمية المشاركة والالتزام باللوائح المنظمة وقيام كل فرد من اللجنه المنظمه بدوره على أكمل وجه للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز.

تفاصيل دوري مستقبل وطن بأول طنطا

و أشار الدكتور سامى حبيب أمين التدريب والتثقيف بالحزب بأول طنطا أننا ملتزمين بالشروط التي حددتها اللجنة المنظمة من قبل الحزب للمباريات التي ستقام بين الفرق المشاركة.

وأضاف الدكتور محمد صبحى أمين الشباب بالحزب بأول طنطا أن ذلك جاء تحت شعار ” انت البطل – العبها صح – خلي موهبتك تتكلم ” إيماناً من الحزب بوجود مواهب مصرية شابه قادرة علي المنافسة و ابراز المهارات الرياضية و دعمها للوصول الي الهدف و خاصة في مجال كرة القدم.