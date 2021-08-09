/644634/الإعدام-لـ-عامل-بتهمة-قتل-ابن-شقيقته-في-قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، اليوم الإثنين، عامل بالإعدام شنقًا لقيامه بقتل ابن شقيقته المعاق واتهام أسرته بقتله.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعدام عامل قتل ابن أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة معاق ذهنيًا، يدعى «يوسف أ» ملقاة فى أرض زراعية بقرية دندره، وأتضح من المعاينة الأولى للعميد عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا أن مرتكب الجريمة «احمد. ط»، خال المجنى عليه، حيث استدرج ابن اخته لـ أرض زراعية و طعنه سلاح أبيض «سكين» و قتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الجريمة بسبب مشاكل قديمة بينهم .

اعتراف المتهم

واعترف المتهم ،امام جهات التحقيق، بارتكاب الجريمة، واتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم ، وقضت المحكمة بإعدامه.

انتحار فتاة ببولاق الدكرور

في سياق اخر تخلصت فتاة من حياتها بعد إلقاء نفسها من الدور الرابع ببولاق الدكرور لمرورها بأزمة نفسية، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية مؤخرا بسبب خلافات عائلية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، المقدم محمد طبلية، إشارة من غرفة عمليات النجدة سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وأتضح العثور علي جثة فتاة تدعي «صفاء ص» في العقد الثالث من عمرها حاصلة على ليسانس حقوق، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بصعيد مصر، مهشمة الرأس وبها كسور وإصابات بمناطق متفرقة من الجسد.

مشاكل عائلية

وبعمل التحريات الأولية لرجال المباحث وبسؤال أسرة الفتاة المنتحرة ،أمام جهات التحقيق، أتضح أن انتحار الفتاة بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.