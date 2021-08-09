بأكثر من 2 مليون جنيه..فيلم «الإنس والنمس» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر

/644633/بأكثر-من-2-مليون-جنيهفيلم-الإنس-والنمس-يواصل-إعتلاء-عرش-شباك-التذاكر

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي تحقيق نجاحات ساحقة وغير متوقعة منذ بداية عرضه بالسينمات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، بل استطاع أن يختطف صدارة إيرادات شباك التذاكر من فيلم «العارف» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب الفنان أحمد فهمي.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي

حقق فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي أمس الأحد إيرادات بغلت لأكثر من مليونين و293 ألف جنيها، وهو الرقم الأعلى في شباك التذاكر، بينما جاء فيلم العارف في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت مليون و100 ألف جنيه، أما عن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» فوصلت إيراداته إلى 500 ألف جنيه إيرادات.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وشهدت أحد السينمات الكبرى في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع إحتفال أبطال فيلم «الإنس والنمس» بالعرض الخاص للعمل، على رأسهم الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وذلك في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل فيلم «العارف»

فيلم «العارف» من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.