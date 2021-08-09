تعرف على اسم الناديين المشاركين في بطولة الكونفدرالية.. تفاصيل

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ممثلي مصر في الكونفدرالية الأفريقية للموسم القادم، وهما فريقي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل المصري المركز الثالث في الوقت الحالي في الدوري، بـ 46 نقطة من 29 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 43 نقطة من نفس عدد المباريات.

أما طلائع الجيش، فهو وصيف الأهلي بطل كأس مصر، الذي سيشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

عاد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام وكانت آخر مشاركة للمهدى سليمان مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.

بهذه النتيجة ارتقى الطلائع إلالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.