/644631/مدرب-منتخب-اليد-ليس-لدى-كلمات-تصف-مدى-روعة-هذه-التجربة

نشر الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، صور له عبر صفحته الشخصية من حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 قبل مغادرة اليابان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جارسيا عبر حسابة الشخي”تويتر”:” "ليس لدى كلمات تصف مدى روعة هذه التجربة"، فى إشارة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وصل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى مطار طوكيو منذ قليل لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الإنجاز التاريخي للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 واحتلال المركز الرابع فى المسابقة مع كبار العالم باللعبة.

ومن المقرر أن تقلع طائرة منتخب كرة اليد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة إلى الدوحة لقضاء ترانزيت هناك لمدة 10 ساعات قبل الوصول إلى القاهرة فى السادسة مساءً غداً الثلاثاء.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.