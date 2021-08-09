المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية متمثلة فى النقيب المخرج مسعد فودة، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.
وحضر التوقيع أيضاً هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني، فى وجود وفد من السينمائيين ضم النجم حسين فهمى، المخرج عمرو عبد العزيز، المخرج محمد فاضل، المخرجة هالة خليل، المنتج محمد فوزى، غادة حبارة، مهندس الديكور فوزى العوامرى
وقال مسعد فودة أن البروتوكول الذى تم توقعيه اليوم مهم جدا لأعضاء نقابة المهن السينمائية ومن شأنه الحفاظ على حقوقهم وتنظيم التشغيل فى الأعمال الفنية، وكذلك النهوض بالصناعة والانتاج بوجه عام، مشدداً على أنه متفائل جدا بالفترة المقبلة بهذا التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية
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