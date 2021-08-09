القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1443هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة .
بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ / مصطفى عبد الوهاب ، وألقى الدكتور / طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً ، وتوجيهاً من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف حيث ضرب أروع الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة .
وفى نهاية الإحتفال أكد اللواء أ ح / وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وغايتاها السامية .
وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم فى الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات .
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