القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1443هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط ‏وضباط صف وجنود القوات المسلحة .‏

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ / مصطفى عبد الوهاب ‏، وألقى الدكتور / طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن ‏الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً ‏وعملاً وخلقاً ، وتوجيهاً من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف حيث ضرب أروع ‏الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة . ‏

وفى نهاية الإحتفال أكد اللواء أ ح / وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات ‏المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير ‏الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها ‏وغايتاها السامية .‏

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب ‏لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ‏محمد صلى الله عليه وسلّم فى الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات .‏