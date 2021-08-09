وزير العدل يكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم المستشار عمر مروان، وزير العدل، حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازاً خلال العام القضائى الحالى، وذلك إيماناً بنبل الرسالة وترسيخاً لمبادئ العدالة والاجتهاد فى العمل.





واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التكريم يأتى حرصاً من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشرى ويأتى على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعنى الواسع بتعزيز قدارتهم، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانا منها بان العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهرى على حيوية الشباب وجهدهم الكبير.

واختتم الوزير كلمته مشيراً إلى أن تكريم عدد من الشباب الأكثر إنجازاً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية يتم وفقاً لمعايير محددة تعكس انضباطهم الوظيفى، وعملهم الوفير، وتميزهم البحثى والتزامهم المسلكى، بما يرسخ قواعد الحق والعدل فى مجتمعنا لتأمن مصرنا فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.