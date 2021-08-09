القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن ‏الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة، واقتدائا بالرسول الكريم قولا ‏وعملا وخلقا، وتوجيها من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف إذ ضرب أروع ‏الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة. ‏



وفى نهاية الاحتفال أكد اللواء أ. ح وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات ‏المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير ‏الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالا وتعظيما لمبادئها ‏وغايتاها السامية.‏

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات التى كلفهم بها الشعب ‏لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ‏محمد صلى الله عليه وسلّم فى الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات.‏

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.‏