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جدة - نرمين السيد - بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة، واقتدائا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا، وتوجيها من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف إذ ضرب أروع الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة.
وفى نهاية الاحتفال أكد اللواء أ. ح وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالا وتعظيما لمبادئها وغايتاها السامية.
وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم فى الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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