جدة - نرمين السيد - دعت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، صناع محتوى الأطفال بعمل قصة كرتونية أو أغنية ملهمة للأطفال الصغار للبطل الأولمبى أحمد الجندى بعد تتوجيه بفضية فى أولمبياد طوكيو 2020، مشيرة إلى أن مثل هذه النماذج الناجحة يجب وأن تكون قدوة للجميع.





وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها اليوم الإثنين، إلى معانة المجتمع من وجود المثل العليا، مؤكدة أن أداء البطل الأولمبى أحمد الجندى اتسم بالجدية والتميز، خصوصًا فى ظل صعوبة رياضة الخماسى الحديث المكونة من 5 أنواع من الرياضات المختلفة، تشمل المبارزة والرماية والسباحة والفروسية والجرى، يقوم بهم لاعب واحد. وكان أحمد الجندى حصد الميدالية الفضية، بعد احتلاله المركز الثانى ضمن الترتيب العام، فى سباق العدو فى منافسات الخماسى الحديث. ويعتبر أحمد الجندى هو أول مصرى فى تاريخ الأولمبياد يحصد ميدالية فى منافسات الخماسى الحديث، كما أنه صاحب الفضية المصرية الأولى فى أولمبياد طوكيو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية تدعو لصناعة محتوى أطفالى بقصة البطل الأوليمبى أحمد الجندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.