اختيار رئيس جامعة الأزهر نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنسق الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال أفريقيا الدكتورة أمانى الشريف اختيار الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية فى الفترة من 2021 إلى 2025، وذلك خلال المؤتمر العام الاستثنائى الذى انعقد اليوم لإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.





وقالت الشريف فى بيان اليوم الإثنين: "إن اختيار رئيس جامعة الأزهر لهذا المنصب جاء نظرا لتمثيله المشرف لإقليم شمال إفريقيا فى المحافل العلمية والأكاديمية المختلفة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الاتحاد عن الإقليم، وكذلك للدور المحورى والفاعل الذى لعبته جامعة الأزهر فى دعم أنشطة وفعاليات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى استضافتها الكريمة للمقر الإقليمى للاتحاد بشمال إفريقيا، والذى تم افتتاحه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2019، وتثمينًا لجهود الأزهر الشريف فى القارة الإفريقية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف".

وأوضحت أنه لم يتم تمثيل إقليم شمال إفريقيا فى هذا المنصب منذ ما يزيد عن 30 عاما، لافتة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم فى عضويته 15 عضوًا ممثلين عن الأقاليم الجغرافية الخمسة بالقارة الإفريقية، كما يضم الاتحاد فى عضويته نحو 500 جامعة إفريقية، ويقدِّم خدماته الحالية بوصفه هيئة تنسيق التعليم العالى لاستراتيجية الاتحاد الإفريقى للتعليم فى إفريقيا.

يذكر أن اتحاد الجامعات الإفريقية هو منظمة غير ربحية تأسست فى الرباط بالمغرب عام 1967 بدعم من اليونسكو، لتعزيز التعاون فيما بين الجامعات الإفريقية والأوساط الأكاديمية الدولية، ويقع المقر الرئيس للاتحاد بمدينة أكرا بدولة غانا، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم العالى فى إفريقيا، وكذلك تعزيز إسهاماته فى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وتستضيف جامعة الأزهر مقر الاتحاد الإفريقى لجامعات شمال إفريقيا.