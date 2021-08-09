وقالت الشريف فى بيان اليوم الإثنين: "إن اختيار رئيس جامعة الأزهر لهذا المنصب جاء نظرا لتمثيله المشرف لإقليم شمال إفريقيا فى المحافل العلمية والأكاديمية المختلفة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الاتحاد عن الإقليم، وكذلك للدور المحورى والفاعل الذى لعبته جامعة الأزهر فى دعم أنشطة وفعاليات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى استضافتها الكريمة للمقر الإقليمى للاتحاد بشمال إفريقيا، والذى تم افتتاحه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2019، وتثمينًا لجهود الأزهر الشريف فى القارة الإفريقية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف".
وأوضحت أنه لم يتم تمثيل إقليم شمال إفريقيا فى هذا المنصب منذ ما يزيد عن 30 عاما، لافتة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم فى عضويته 15 عضوًا ممثلين عن الأقاليم الجغرافية الخمسة بالقارة الإفريقية، كما يضم الاتحاد فى عضويته نحو 500 جامعة إفريقية، ويقدِّم خدماته الحالية بوصفه هيئة تنسيق التعليم العالى لاستراتيجية الاتحاد الإفريقى للتعليم فى إفريقيا.
يذكر أن اتحاد الجامعات الإفريقية هو منظمة غير ربحية تأسست فى الرباط بالمغرب عام 1967 بدعم من اليونسكو، لتعزيز التعاون فيما بين الجامعات الإفريقية والأوساط الأكاديمية الدولية، ويقع المقر الرئيس للاتحاد بمدينة أكرا بدولة غانا، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم العالى فى إفريقيا، وكذلك تعزيز إسهاماته فى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وتستضيف جامعة الأزهر مقر الاتحاد الإفريقى لجامعات شمال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيار رئيس جامعة الأزهر نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.