لإنشغاله بمسلسل «نجيب محفوظ»..أحمد حلمي يعتذر عن فيلم «الغربان»

/644630/لإنشغاله-بمسلسل-نجيب-محفوظأحمد-حلمي-يعتذر-عن-فيلم-الغربان

تراجع الفنان أحمد حلمي عن تقديم فيلمه الجديد «الغربان» الذي كان من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وذلك لإنشغاله بأكثر عمل فني خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج يكشف سبب تراجع أحمد حلمي عن فيلم «الغربان»

ويواصل التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد النجيب» الذي يعد أول أعماله في عالم الدراما التلفزيونية، ويقدم خلاله السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من تأليق عبدالرحيم كمال.

أحمد حلمي يبدأ تصوير فيلم إكس

ويستعد الفنان الكوميدي أحمد حلمي للبدء في تصوير فيلمه الجديد «إكس» الذي يخوض بطولته بجانب الراقصة الاستعراضية روبي، والفنانة نسرين أمين في أول تعاون بينهم، تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي في الإختيار 2

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال ظهوره كضيف شرف بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، خلال مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

و كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «خيال مآته» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفى لبيب، وانعام سالوسة، محمود الليثى، ياسر الطوبجى، رشوان توفيق وضيف الشرف حسن حسنى وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2019.