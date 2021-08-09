/644627/مركز-قطور-يبدأ-حملة-الدفاع-عن-لقبة-بـ-دوري-مستقبل-وطن

واصلت اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن بمركز قطور تلقي وتسجيل الفرق المشاركة من أبناء المركز داخل غرفة عمليات اللجنة التي شكلت منذ إطلاق الدعوة لبداء المارثون الرياضي الكبير الذي ينظمة الحزب حيث تلقت اللجنة طلب ٢٢٠ شاباً من أبناء المركز للمشاركة بالمنافسات.

حامل لقب دوري مستقبل وطن يبدء حملة الدفاع عن لقبه

يأتي هذا في إطار ألاستعداد لدوري مستقبل وطن والتي واصلت اللجنة المنظمة بمركز قطور بقيادة الأستاذة علاء نجم رئيس اللجنة وتحت أشرف الاستاذ السيد العزب أمين المركز، هذا ومن المقرر أرجاء قرعة البطولة عصر الإثنين بمقر الحزب.

مركز قطور يبدء حملة الدفاع عن لقبة بـ دوري مستقبل وطن

يذكر أن مركز قطور هو حامل لقب الدورة في نسختها الثانية لعام٢٠١٩ ويستعد بقوة للحفاظ علي لقب البطولة في نسخته الثالثة هذا العام.

ماهي شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.