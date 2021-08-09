ممنوع الراحة .. استنفار دائم داخل تنسيقية الأحزاب التي لايعرف فرسانها الهدوء

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تقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتيرة من الأداء الدؤوب والمكثف، غير المسبوق في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في البلاد، حيث يطوف كوادرها وقياداتها في زيارات ولقاءات حيوية مع كافة المسؤولين عن الملفات النوعية في البلاد، للتطرق إلى وتنشيط الحديث عن السياسة والاقتصاد والاستثمار والمال والأعمال والخدمات.

ويسلط دوت الخليج الضوء على مقتطفات من النشاط الجبار لفرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللذين تتوع اهتماماتهم بين الأنشطة الرقابية والبرلمانية، وحتى التحركات التنفيذية لكوادر التنسيقية في المؤسسات الرسمية للدولة، حيث تضرب التنسيقية أروع الأمثلة في الأداء الاستثنائي للوجوه الشابة التي ترفع راية التنسيقية في مواقع العمل المختلفة بالدولة المصرية.

أداء استثنائي

على الرغم من غياب الجلسات العامة للبرلمان في الوقت الحالي، عقب انتهاء دور انعقاد تاريخي ساهم نواب التنسيقية بخروجه بهذا الشكل المشرف، وعلى الرغم من اعتبار العديد من المواطنين أننا نعيش الآن أوقات العطلات والأجازات الصيفية، إلا أن كيان يتفانى في خدمة الوطن والمواطن، وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لايكل ولايمل من تأدية الأدوار الوطنية الفارقة.

خلال أسبوع واحد فقط، حقق كوادر التنسيقية أرقاما قياسية من العمل والجهد الشاق، حيث كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية لرئاسة إجتماع متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات التطوير بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح نائب المحافظ هيثم الشيخ أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة سير الأعمال بمشروع منطقة مساكن الجلاء والوقوف على معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتي يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة ، حيث تم الانتهاء من هدم العمارات بالكامل بمنطقة الجلاء وتم تسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونقل كافة شبكات المرافق المعترضة لتنفيذ مشروع العمارات السكنية بالمنطقة وجاري التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء العمل بالخطوط وشبكات المرافق الجديدة لتغذية المنطقة.

ملفات نوعية

يطبق كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شعار "سياسة بمفهوم جديد" بشكل احترافي، فلا تقتصر اهتماماتهم ومتابعاتهم على المشكلات التقليدية والإجراءات التي داخل الصندوق الاعتيادي للتفكير، حيث شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية بهيئة الرقابة المالية، الذي يعد منصة علمية معرفية تهدف الى صناعة المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الاعمال بالقطاع المالي غير المصرفي .

وشمل وفد التنسيقية كل من النائبة غادة على و النائبة مارثا محروس، عضوتى مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ ، و التهامي أحمد جمال عضو التنسيقية، ومن جانبه رحب د. محمد عمران بوفد التنسيقية وأشاد بالتجربة وأهمية الاستفادة من خبراتها في شتى المجالات ومنها المجالات المالية غير المصرفية ، وقد أشاد وفد التنسيقية بالتجربة المتميزة لهيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران في هذا المجال الفريد من التثقيف المالي للمجتمع .

ريادة الأعمال

يدرك كوادر التنسيقية أن الاقتصاد والاهتمام بروافده سيجعل منه القاطرة التي تقود البلاد نحو نهضة حقيقية، لذا فقد دمج فراسان التنسيقية ببراعة بين الاهتمام بالاقتصاد، واللجوء إلى النوافذ الرقمية الحديثة، حيث نظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) بعنوان خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول.

وقد جرى نقاش شديد الثراء مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

تطور مستمر

أحد أهم العوامل التي تحقق التفوق والريادة لكوادر التنسيقية، هو سعيهم المستمر إلى التطور والتقدم الممنهج بشكل علمي، حيث أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أيام برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد.

قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى ثلاث مجموعات يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر، وتستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من هذا التدريب تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.

اهتمامات متنوعة

لم يتذرع كوادر التنسيقية بأنهم في عطلة أو أجازة، وقد قدموا صورة مشرفة للغاية خلال زيارة وفد من قبيلتي العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث كان في استقبال الوفد النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واصطحب أعضاء التنسيقية الوفد في جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قيادات تنفيذية

لاوجود للفوارق في الكفاءة والنشاط والفعالية بين كوادر التنسيقية التنفيذية والبرلمانية، حيث تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر وحدة تراخيص البناء والتفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، كما رافق "عمر" خلال الجولة المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عبد الحميد الجميل ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار "نائب المحافظ" أن الوحدة تختص بالمتابعة والإشراف علي تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بالوحدات المحلية للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء علي ظاهرة البناء العشوائي.

كما تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفقة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، غرفتي عمليات هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارىء بمحافظة بورسعيد، ضمن فعاليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (٨٠) ، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

واستمع نائب المحافظ ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، لشرح تفصيلى عن كيفية وسرعة احتواء الأزمة فور وقوعها داخل غرفة عمليات الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة بورسعيد، وكيفية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك فى إطار التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أى أزمة قد تحدث.

الجمهورية الجديدة

يعد كوادر التنسيقية جزءا لايتجزأ من مكونات الجمهورية الجديدة، حيث شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قمة ابني مستقبلك Build for your future- Byf في نسخته التاسعة والذي نظمته شركتي OBM Education & Marj3، وضم وفد التنسيقية، النواب مارثا محروس وعلاء عصام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمود فيصل ومحمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وهدي رؤوف ومحمد شلبي وجميلة زكي أعضاء اللجان النوعية.

وشاركت النائبة غادة علي كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "المسئولية المجتمعية للطلاب"، أشارت خلالها إلى تجارب تمكين الشباب في الآونة الأخيرة، ومنها تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كقصة نجاح ملهمة ودليل على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية. وأكدت أهمية التطوع لتحقيق المسئولية المجتمعية للطلبة، وعددت فرص التطوع المتاحة في الوزارات المختلفة وفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية الشباب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.