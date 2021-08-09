/644626/رسميا-جدول-مباريات-دوري-مستقبل-وطن-بـ-أوسيم

أعلنت أمانه حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم عن جدول مباريات دوري مستقبل وطن، وشهد الجدول موعد انطلاق المسابقة، بالإضافة إلى موعد مباريات جميع الفرق المشاركة في الدوري، ويستعرض دوت الخليج الجدول:

استقرت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم، عن انطلاق النسخة الثالة من دوري الحزب يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الحالي، وذلك من خلال الإجتماع الذي تم بين أحمد أسعد أمين الحزب بالمركز وعباس الصعيدي الأمين المساعد وحمدي منطاش، أمين امانة المهنيين بالمركز وعادل الشاهد أمين امانة العمل الجماهيرى والساده أعضاء هيئة مكتب المركز والساده امناء الوحدات القاعديه والساده أمناء التنظيم للوحدات القاعديه.

وجاء الجدول كالتالي:

شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.