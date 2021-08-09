/644625/أحمد-خالد-صالح-ينضم-لأبطال-فيلم-بضع-ساعات-في-يوم-ما

تعاون الفنان أحمد خالد صالح مع الفنانة المتألقة مي عمرو في بطولة فيلم جديد بعنوان «بضع ساعات في يوم ما» المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم والتي حققت نجاحا كبيرا بطرحها في الأسواق.

دوت الخليج يرصد مشاركة أحمد خالد صالح في فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

وانضم لبطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بجانب مي عمر وأحمد خالد صالح عدد كبير من الفنانين على رأسهم والفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

أحمد خالد صالح يستمتع بنجاحات فيلم العارف

ويعرض للفنان أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية الذي حقق إيرادات ساحقة منذ بداية عرضه بالسينمات المصرية وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

أحمد خالد صالح ينتظر عرض 30 مارس

وينتظر أحمد خالد صالح عرض فيلمه 30 مارس في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه بطولته كلا من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، محمد علي رزق، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، إخراج أحمد خالد موسى وتأليف حميد المدني.