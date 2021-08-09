/644624/أشد-فتكا-من-المخدرات-المعروفة-خبراء-طب-الأسرة-والسلوك-يحذرون-من-المخدر-الرقمي

حذر خبراء طب الأسرة والسلوك البشر من المخدرات الرقمية والتي تعد أشد فتكا من المخدرات المعروفة، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن "المخدرات الرقمية" عبارة عن موجات متناغمة بطبقات مختلفة تؤثر على الخلايا العصبية بنفس تأثير المخدرات المعروفة بل وأشد فكتاً ويصفها البعض بأنها موسيقى تشبه "حبوب الهلوسة" وفيديوهات "موسيقى الهلوسة" تحظى على "يوتيوب" بمشاهدات عالية، وأرقام مخيفة تحمل مؤشرا على أن انجراف الشباب والمراهقين لهذا الصنف الموسيقي الرائج الذي يؤثر نفسياً على سلوك الأفراد وصحة المجتمعات، وهي مخدرة للعقل، ويتم سماعها عبر سماعات "استريو" بكل من الأذنين، فتبث ترددات معينة في الأذن اليمنى مثلاً وترددات أقل إلى الأذن اليسرى، وتكون قوة الصوت أقل من 1000 إلى 1500 هيرتز كي تسمع منها الدقات، أما الجانب المخدر من هذه النغمات فيكون عبر تزويد طرفي السماعة بدرجتين مختلفتين من الترددات الصوتية، ويكون الفارق ضئيلاً يقدر من 30 هيرتز.

دوت الخليج خبراء طب الأسرة والسلوك يحذرون من المخدر الرقمي ولفت الخبراء إلى أن "المخدر الرقمي" آفة خطيرة تتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى الأسرة ومن بعدها المدرسة، وينبغي على الجهات المعنية والإعلام التوعية بخطرها وتأثيرها بكونها فخا جديدا للإدمان من بوابة المحتوى الرقمي. وأكد الخبراء في الطب والأسرة والسلوك، أن ظاهرة "المخدر الرقمي" التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون عبر الشبكة العنكبوتية، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، من خلال الملفات الصوتية والموسيقية الملغمة بمحتوى خطير يؤثر على الدماغ، ويسيطر على الحواس، ويؤدي إلى اختلال التركيز وتشويش الذهن مما يترتب عليها مشكلات اجتماعية تلقي بظلالها على مستوى تعامله مع محيطه الأسري وقصوره في التحصيل الدراسي، فضلاً عن اضطرابات جسمانية تؤثر على صحته العصبية وسلامته النفسية.

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