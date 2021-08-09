/644623/بيان-صارم-من-نادي-الزمالك-على-أزمة-مجلة-النادي

أصدر نادي الزمالك قرارا صارما ردا على واقعة «العدد الأخير» من مجلة النادي التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية ويستعرض دوت الخليج بيان الفارس الأبيض.

أول رد من الزمالك على أزمة مجلة النادي

وأكد الزمالك خلال بيانه الرسمي الصادر عن إحترامه لكافة الأندية والإتحادات الرياضية المختلفة ورفضه التام لما جاء بمجلة القلعة البيضاء من أمور أعتبرها البعض إهانة للمنافسين ، مشددا أنه سيتم التحقيق في الواقعة بشكل عاجل.

وجاء بيان الزمالك كالتالي :

على جانب أخر أعلن محمد محمد رشوان محامي النادي الأهلي بتقدمه بشكوى شخصية ضد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعتراضا على مانشرته المجلة الرسمية الصادرة عن القلعة البيضاء.

وكتب محمد رشوان: " أتقدم بعد الغد ببلاغ لمعالي النائب العام ضد رئيس اللجنه المعينه لأداره نادي الزمالك السيد حسين لبيب باعتباره رئيس مجلس اداره لمجله الزمالك وكذلك ضد الإعلامي عمرو الدرديري باعتباره رئيس تحرير الجريدة".

وتابع رشوان :" حيث أن ماورد بعدد الجريدة هو جريمة موثمه قانونا وفقا لنصوص قانون العقوبات ونصوص القانون رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧ ونصوص القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي نظرا لما حوته المجله من تمييز وسب علني وإثاره الرأي العام".

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير

وكشف محامي الأهلي : "وأتقدم في ذات السياق بطلب رسمي غدا إلى الهيئه الوطنيه للإعلام للتحقيق في الواقعه المؤسفه واتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة".

وكانت المجلة الرسمية لنادي الزمالك أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها عدد أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الأهلي تطالب بمحاكمة المسئوليين.