/644619/بسبب-خلافات-عائلية-انتحار-فتاة-من-الدور-الرابع-ببولاق-الدكرور

تخلصت فتاة من حياتها بعد إلقاء نفسها من الدور الرابع ببولاق الدكرور لمرورها بأزمة نفسية، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية مؤخرا بسبب خلافات عائلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار فتاة من الدور الرابع ببولاق الدكرور

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، المقدم محمد طبلية، إشارة من غرفة عمليات النجدة سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وأتضح العثور علي جثة فتاة تدعي «صفاء ص» في العقد الثالث من عمرها حاصلة على ليسانس حقوق، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بصعيد مصر، مهشمة الرأس وبها كسور وإصابات بمناطق متفرقة من الجسد.

مشاكل عائلية

وبعمل التحريات الأولية لرجال المباحث وبسؤال أسرة الفتاة المنتحرة ،أمام جهات التحقيق، أتضح أن انتحار الفتاة بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.