/644613/جوزي-مدمن-زواج-عرفي-فاتن-في-دعوي-خلع-بمحكمة-الأسرة-مدينة-نصر

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مدينة نصر

قصة حب جميلة

وقالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج» : « متزوجة بقالي سنتين وعندى طفلة..نشبت بيننا قصة حب جميلة أيام الخطوبة تحدث عنها الجميع.. تحملت كل ظروفه الصعبة حتى تزوجنا.. ومن هنا بدأت معاناتي الحقيقية من ضرب وإهانة طوال الوقت وبرغم ذلك تحملته، حتى تمكن زوجي من إيجاد فرصة عمل مناسبة له ليحصل منها على راتب نعيش منه حياة سعيدة».

تعاطى المخدرات

وأكملت «فاتن» في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «من ساعة ما أصبحت الفلوس الكثيرة بيده.. تهدد حياتنا فبدأ يفقدها في تعاطى المخدرات، فأنقلب الحال .. ولم يكتف بذلك بل اكتشفت مؤخرًا بأنه استأجر شقة ليتزوج فيها «عرفي»، لم أصدق حتى رأيته بعينى وهو فى أحضان سيدة أخرى.. وأخبرني بأنه تزوجها «عرفي»، وسريعا تركت له المنزل واصطحبت طفلتي لمنزل والدي».

فيس بوك

واختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «حاول كثير من اهلي وأهله إصلاح العلاقة بيننا وبالفعل رجعت له مرة أخرى حتى أربى طفلتي في منزل به أب وأم، لكن بعد ثلاث شهور من رجوعي اكتشفت أنه تزوج من سيدة أخرى عرفي من فتاة تعرف عليها من على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لذلك لجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».