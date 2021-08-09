/644611/قتله-وسابه-ينزف-بسبب-35-ألف-جنيه---كواليس-مقتل-عجوز-على-يد-زوج-ابنته-في-العمرانية

قبل 3 أيام ، عثر الأهالي في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، على جثمان مسن داخل شقته السكنية في المنطقة نفسها متحللة، بعدما انبعثت رائحتها إلى الخارج، فقام الأهالي بإبلاغ الشرطة، وعلى الفور حضر رجال مباحث العمرانية إلى مسرح الجريمة، ليتبين وجود جثة لرجل في منتصف العقد السابع من عمره متحللة بشكل كامل.

الأمن يحقق في الواقعة

البداية كانت عندما اكتشف صاحب الشقة أثناء تحصيل الإيجار من العجوز إلا أن الرائحة الكريهة التي كانت تخرج من الشقة كانت تشير إلى أن ثمة شيء غريب في الداخل، وزاد الشك عندما لم يستجيب العجوز لنداء صاحب الشقة.

فريق بحث جنائي

بدء رجال المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، تجري التحريات بشأن الواقعة، وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، إلى مكان الجريمة، وأتضح من خلال المعاينة المبدئية، أتضح وجود بثرة في محتويات الغرفة التي وجدوا بها الجثة، فضلا عن وضعية الجثة التي دلت على أن ثمة عنف وقع هنا، إلا أن تحلل الجثة لم يساعد ظهور أي شيء آخر ملحوظ على الجثة نفسها.

كواليس الجريمة

حاول الأمن الرجوع إلى جميع كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، إلا أن قدم الحادث لم يساعد في هذا الأمر، فقد ترجع وفاة العجوز قبل ما يزيد عن 20 يومًا، فلجأت الأجهزة الأمنية إلى الاعتماد على شهود العيان في محاولة للوصول إلى الجاني.

أقوال شهود العيان

بعد الاستماع لشهود العيان، وتكثيف التحريات اللازمة بشأن الجريمة، توصلت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، إلى أن اخر شخص كان موجود لدى العجوز هو زوج ابنته منذ مدة طويل، ومنذ هذه الزيارة لم يرى الجيران العجوز، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليه كان قد أعطى لزوج ابنته مبلغًا ماليًا على سبيل السلفة قبل وفاته بفترة طويلة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على زوج ابنة المجني عليه إلى قسم الشرطة، وتم مواجهته بما توصلت إليه التحريات، وبعد تضييق الخناق عليه، اعترف بجريمته، وأعترفا بقتله لوالد زوجته.

اعترافات المتهم

وأعترفا المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان مدين للمسن بمبلغ مالي، قيمته 35 الف جنيه، وعندما طالبه به لم يتمكن من سداده، إلى أن تشاجرا معه في نفس يوم الزيارة داخل شقة المجني عليه، وقام المتهم بضربه حتي بدأ ينزف وفقد الوعي، وتركة بدون تقديم له اي اسعافات حتى لفظ أنفاسه الاخيرة لمدة 20 يومًا، وتحللت جثته، حتى تم الكشف عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.