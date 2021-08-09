رئيس ”الوطنية للصحافة”: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية

قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي إن مصر نجحت خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية مخلصة وسواعد أبنائها في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بكافة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية في البناء تعد نموذجًا يحتذى به.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والطباعة اليوم /الاثنين/ بعنوان: (دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي)، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية.

وأضاف الشوربجي أن الدولة تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في دفع جهود التنمية والارتقاء بحياة المواطن المصري على كافة الأصعدة، موجها التحية والتقدير لعمال مصر الذين يعدون أهم أعمدة التنمية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للصحافة من خلال المؤسسات القومية لعبت دورا تنويريا وتوعويا؛ لتوعية الأجيال الجديدة بالإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية منوها بأن المؤسسات مستمرة في القيام بهذا الدور.