التنمية المحلية: تسليم 3 مدافن صحية آمنة للوادى الجديد بتكلفة 96 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة الوادى الجديد الأسبوع الجارى لـ 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالى 96 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.





وقال شعراوى إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة سلمت المدافن الصحية الآمنة للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود " 2019 - 2020" و"2020 - 2021".



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة تتابع عمليات تسليم المدافن الثلاث على أرض محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، طبقاً للمواصفات المعتمدة فى هذا الشأن، مشيراً أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة فى عدد من المحافظات للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات.



وأكد محمود شعراوى أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقا للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة الوادى الجديد قد تسلمت المدفن الأول بمدينة الخارجة والذى تبلغ تكلفته حوالى 32 مليون جنيه وتبلغ المساحة الكلية له 8 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر ، والمدفن به كذلك ميزان أرضى بسكول بأبعاد (3*18)م وغرفة تحكم بأبعاد (3.2*3.5)م مرتبط بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات.



كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومى سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود سعة 15 متر مكعب بمظلة معدنية، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 متر مكعب بموتور 3 حصان.

وتابع شعراوى أنه كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.



وأوضح محمود شعراوى ، أن الوزارة ممثلة فى الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات قد أشرفت على تسلم محافظة الوادى الجديد أيضا للمدفن الصحى الآمن بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له حوالى 32 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 8 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به ميزان أرضى بسكول بأبعاد "3*18" م وغرفة تحكم بأبعاد "3.2*3.5" م مرتبط بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومى سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود سعة 15 متر مكعب بمظلة معدنية ، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 متر مكعب بموتور 3 حصان، وكذلك خزانين مياه سعة الواحد 5 أمتار مكعبة بموتور 1 حصان، خزان صرف لتجميع صرف المبنى الإدارى وكذلك خزان صرف لتجميع صرف مغسلة السيارات.



وتابع شعراوى كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط " الريب راب"، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط "الريب راب" ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.



وأضاف محمود شعراوى أنه سيتم صباح غدا الثلاثاء تسليم أخر المدافن الصحية الآمنة فى مدينة الفرافرة لمحافظة الوادى الجديد والبالغ تكلفة إنشائه حوالى 32 مليون جنيه وعلى مساحة 8 أفدنة، وبنفس المواصفات والشروط للمدافن فى الخارجة والداخلة.