7 سنوات على إنقاذ مصر.. سعفان: مصر شهدت عهدا جديدا نقلها لأفاق أرحب

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه رغم التحديات التى واجهت الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية مشواره منذ 7 سنوات، إلا أنه وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين.





جاء ذلك فى مستهل كلمته، اليوم الإثنين، فى المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدى البدوى تحت عنوان: "مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح سعفان، خلال كلمته، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، ولا مكان لمفهوم التبعية فى علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجى يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.

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