القوى العاملة: المشروعات القومية الكبرى ساهمت فى خفض معدلات البطالة لـ7.2%

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المشروعات القومية الكبرى أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت فى عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف لخفض معدلات البطالة بنسبة 1 % إلى 1.5 % سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة.





جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقدته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، اليوم الإثنين، بعنوان "دور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى"، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية.

وأضاف سعفان أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب للنهوض بهم بجانب نشر الحماية الاجتماعية والتأمينية، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات التى واجهت الرئيس السيسى منذ 7 سنوات فى بناء الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى أنه رغم كل تلك التحديات وقف الرئيس وخلفه شعب وعمال مصر بما لديها من مقومات لبناء الجمهورية الجديدة، وتم عمل مشروعات عملاقة فعالة، مع العمل السريع على تجاوز المشكلات الكاملة وتوسيع الرقعة الزراعية وتدشين شبكة طرق داخلية وخارجية ومراكز سياحية جديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا، إذ تم صرف 6 مليارات جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصرف 500 جنيه على 6 دفعات لتلك الفئة من العمالة، مشيرا إلى استمرار عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت الوزارة من حصر 100 ألف عامل بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استخراج 53 ألف بطاقة رقم قومى مثبت بها فى خانة العمل "عمالة غير منتظمة".



ولفت إلى بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بأحد شركات المقاولات، منوها بأن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين على العمالة بها.. مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين والباعة الجائلين.