رياضة الشيوخ لـ دوت الخليج: السيسى حريص على تأهيل أبناء مصر للبطولات العالمية

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبطال أولمبياد طوكيو 2020 يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية بصناعة الرياضة وتأهيل أبطال عالميين من مصر، بعد عقود من غياب الضوء على الألعاب الفردية.





وأضاف دياب فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن حديث الرئيس وفخره بأبطال مصر يعد حافزا كبيرا لكل الشباب المصرى والرياضى للعمل بجدية من أجل الوصول للعالمية، وأن لكل مجتهد نصيب من التكريم المستحق الذى وصل لأعلى قيادة فى البلاد. كما ثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة فى مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إطلاق أسماء الأبطال الرياضيين على عدد من المشروعات والمحاور الهامة، وكذلك حديثه بأنه سيتم فى العاصمة الإدارية الجديدة افتتاح ملاعب خاصة بكل الألعاب على أرقى مستوى فى المستقبل القريب، مؤكداُ أننا نحتاج إلى بنية تحتية قوية تليق باسم الدولة المصرية.

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