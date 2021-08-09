رئيس هيئة النيابة الإدارية يتابع نظام التحول الرقمى بمجمع السويس

جدة - نرمين السيد - تفقد المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، النيابات الإدارية بمحافظة السويس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس.





وحضر الجولة التفقدية عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار فهيمة الحكيم، مدير وحدة الشكاوى، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمى، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.

يأتى ذلك استكمالاً لما سبق وتم تنفيذه فى المراحل السابقة لتنفيذ التحول الرقمى بالنيابة الإدارية والتى شملت محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة 6 أكتوبر، كما حضر الافتتاح، الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء محمد رضوان مساعد مدير أمن السويس، والمستشار غريب إبراهيم، مدير مكتب فنى السويس، والمستشار أسامه البنا، مدير نيابة السويس أول، والمستشار أحمد يوسف مدير نيابة السويس ثانى، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة السويس.

من جانبه أكد المستشار عصام المنشاوى، على أهمية المشروع القومى للميكنة الشامل، مشددا على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى، مشيرا إلى أثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، موضحا مدى التيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

كما ألقى المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية خلال كلمته، عرض فيها ما تم تحقيقه من التحول الرقمى الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة السويس بعد النجاح الذى تحقق بمحافظات المرحلة السابقة والتى سوف تنتقل بعدها لباقى محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ورحب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، خلال كلمته بالمستشار عصام المنشاوى، وأعضاء النيابة الإدارية والحضور، مشيدًا بالدور البارز والفعال الذى قام به المستشار المنشاوى، نحو تحقيق خطوات بالغة الأهمية للمشروع الشامل للتحول الرقمى، وتمكين ودعم الشباب والمرأة بالمراكز القيادية بالنيابة الإدارية بالتوافق مع توجهات الدولة وما تشهده من نهضة شاملة فى كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى الختام أهدى عبد المجيد صقر، المستشار المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية درع المحافظة، كما قام المستشار عصام المنشاوى بإهداء درع النيابة الإدارية اللواء عبد المجيد صقر - محافظ السويس، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمى بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وجاء ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفى ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.